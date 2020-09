Sinopsis Bioskop TransTV A Walk Among the Tombstones Senin (7/9/2020) Malam Ini

A Walk Among the Tombstones tayang di Trans TV, Senin 7 September 2020

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Bioskop TransTV Senin (7/9/2020) malam ini menayangkan A Walk Among the Tombstones, film thriller aksi neo-noir Amerika tahun 2014 yang ditulis dan disutradarai oleh Scott Frank. Film ini diadaptasi dari novel tahun 1992 dengan judul yang sama oleh Lawrence Block.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour, Brian Bradley, dan Boyd Holbrook.

Film ini dirilis pada 19 September 2014. Penerimaan kritis dicampur dan film meraup $ 62 juta di seluruh dunia.

Sinopsis film A Walk Among the Tombstones

Pada tahun 1991, Detektif Matthew "Matt" Scudder (Liam Neeson) berada di dalam mobil bersama rekannya, yang mendesaknya untuk mendapatkan bantuan dan menyatakan keprihatinannya bahwa Scudder bukanlah cadangan yang dapat diandalkan.

Scudder kemudian memasuki bar dan membeli minuman dengan kopi. Dua pria bersenjata masuk dan membunuh bartender, dan Scudder menembak salah satu penyerang dengan fatal.

Dia mengejar dan membunuh penyerang kedua, serta pengemudi liburan mereka.

Delapan tahun kemudian, seorang pecandu narkoba bernama Peter Kristo (Boyd Holbrook) mendekati Scudder, sekarang sudah pensiun, dan memintanya untuk membantu saudaranya Kenny Kristo (Dan Stevens).

Kenny adalah seorang pengedar narkoba yang istrinya diculik dan dibunuh.

Kenny memberi tahu Scudder bahwa setelah dia mengirimkan uang tebusan, para penculik mengarahkannya ke sebuah mobil yang berisi tubuh istrinya yang dipotong-potong.

Scudder akhirnya setuju untuk menemukan para penculiknya.

Di perpustakaan, Scudder meneliti pembunuhan serupa, dan menemukan korban bernama Marie Gotteskind dan Leila Anderssen.

Dia bertemu dengan seorang pemuda tunawisma bernama TJ (Brian "Astro" Bradley), seorang seniman jalanan dengan anemia sel sabit yang membantu pencariannya.