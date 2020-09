Download Lagu TikTok Wrap Me In Plastic MP3 - Chromance & Marcus Layton, Lengkap dengan Lirik Lagu

(REUTERS via BBC INDONESIA) Via Kompas.com

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini link download lagu TikTok Wrap Me In Plastic yang sedang populer.

Kini lagu-lagu TikTok banyak dicari pecinta musik.

Termasuk lagu Wrap Me In Plastic yang viral di aplikasi TikTok.

Lagu asal Berlin Jerman ini sebenarnya dirilis 2017 lalu.

Hingga kini per (4/9/2020) video klip lagu Wrap Me In Plastic sudah ditonton lebih dari 17 juta kali.

Wrap Me In Plastic dipopulerkan penyanyi Chromance dan Marcus Layton.

Lagu ini menceritakan seorang gadis yang akan pergi dengan pria disukainya.

Momen tersebut merupakan yang pertama baginya dan berharap diperlakukan secara baik.

Gadis itu bahkan telah mempersiapkan penampilannya sehingga ia berharap bisa dijadikan pacar pria tersebut.