Prestasi BLACKPINK-BLINK, MV Ice Cream Kolaborasi Selena Gomez Tembus 110 Juta Viewer, Ini Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Selamat untuk BLACKPINK dan BLINK! MV single Ice Cream yang tembus 110 juta viewer pada 30 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB.

Single kolaborasi dengan Selena Gomez itu dirilis pada 27 Agustus 2020.

Prestasi tersebut tak lepas dari kerja keras member BLACKPINK yang terdiri dari Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa serta penggemar mereka, BLINK.

MV yang menduduki trending nomor satu Youtube Indonesia itu mendapat 10 juta likes.

Berbeda dari single sebelumnya, How You Like That, Ice Cream menyajikan suasana ceria seperti musim panas.

Member BLACKPINK, Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa serta Selena Gomez mengenakan beragam pakaian sesuai dengan konsep MV yang manis.

MV didominasi warna pastel seperti kuning dan pink.

Lirik lagu menggunakan Bahasa Inggris dan hanya sedikit potongan lirik Bahasa Korea pada bagian rap Lisa.

Berikut ini lirik Ice Cream BLACKPINK X Selena Gomez.