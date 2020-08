Lirik Ice Cream BLACKPINK X Selena Gomez, MV Sudah Dirilis, #IceCream Trending Satu Twitter

TRIBUNJABAR.ID - Single Ice Cream yang sudah ditunggu akhirnya rilis pada Jumat (28//8/2020) pukul 01.00 pm waktu Korea Selatan.

Selang dua jam, MV kolaborasi BLACKPINK dan Selena Gomez sudah ditonton 1,7 juta kali.

Berbeda dari single How You Like That, Ice Cream menyajikan suasana ceria seperti musim panas.

Member BLACKPINK, Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa serta Selena Gomez mengenakan beragam pakaian sesuai dengan konsep MV yang manis.

MV didominasi warna pastel seperti kuning dan pink.

Lirik lagu menggunakan Bahasa Inggris dan hanya sedikit potongan lirik Bahasa Korea pada bagian rap Lisa.

Berikut ini lirik Ice Cream BLACKPINK X Selena Gomez.

Come a little closer cause you looking thirsty

Imma make it better sip it like a Slurpee

Snow cone chilly

Get it free like Willy

In the jeans like Billie

You be poppin’ like a wheelie