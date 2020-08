VIDEO Bincang Bola #1 Preview Liverpool vs Arsenal Community Shield Live Pekan Ini

Prediksi Liverpool vs Arsenal Community Shield Live Pekan Ini : Kondisi Van Dijk Tak Mengkhawatirkan



BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi cedera Virgil van Dijk dilaporkan tak mengkhawatirkan menjelang laga Community Shield antara Liverpool vs Arsenal akhir pekan ini.



Community Shield mempertemukan Liverpool, juara Liga Inggris melawan Arsenal juara Piala FA 2019-2020, Sabtu (29/8/2020) malam ini.



Belum ada konfirmsi dimana Live Streaming Liverpool vs Arsenal bisa ditonton nantinya.





Manajer Liverpool, Juergen Klopp, mengungkapkan kondisi terkini Virgil van Dijk seusai mengalami cedera di bagian kepalanya pada laga ujia coba pramusim menghadapi Red Bull Salzburg.



Liverpool melakoni pertandingan persahabatan kontra RB Salzburg di Stadion Red Bull Arena pada Selasa (25/8/2020) malam WIB.



Tim berjulukan The Reds itu lebih dulu tertinggal melalui dua gol yang dicetak oleh penyerang muda Salzburg, Patson Daka, pada menit ke-3 dan 13.



Namun, Liverpool selamat dari kekalahan berkat dua gol yang dicetak oleh Rhian Brewster pada akhir babak kedua, tepatnya pada menit ke-72 dan 81.



Duel Liverpool vs RB Salzburg pun berakhir dengan skor imbang 2-2.



Pada pertandingan tersebut, Virgil van Dijk hanya bermain selama 55 menit.





Juergen Klopp menarik keluar Van Dijk setelah palang pintu asal Belanda itu mengalami cedera di bagian pelipis kanannya usai berduel dengan pemain lawan.



Terlihat darah mengucur dari pelipis Van Dijk. Klopp kemudian memasukkan Nathaniel Phillips untuk menggantikan eks pemain Southampton tersebut.



Seusai laga, Klopp mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami Van Dijk tidak terlalu parah.





"Virgil hanya terlihat seperti memiliki tindikan (di pelipisnya) dan sekarang terpasang plester. Seharusnya itu tidak menjadi masalah," terang Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool.





"Untuk saat ini, tentu (cedera) itu tidak terlihat bagus. Namun, itu bukan masalah besar," imbuh juru taktik asal Jerman tersebut.



Pertandingan kontra RB Salzburg merupakan laga uji tanding kedua Liverpool selama menjalani masa pramusim di Austria.



Pada pertandingan ujia coba pertama, The Reds mampu menang telak 3-0 atas klub Jerman, VfB Stuttgart.



"Austria adalah tempat yang bagus. Hari ini kami merasakan pengalaman baru dengan adanya penonton di stadion," ujar Klopp.



"Itu membuat kami merasakan atmosfer yang berbeda. Kami berharap bisa melakukan hal seperti ini ketika kembali ke Inggris," pungkasnya.





Dikutip dari Tribun Pontianak, Community Shield Football Association (sebelumnya Charity Shield) adalah pertandingan tahunan sepak bola Inggris yang diperebutkan di Stadion Wembley antara juara Liga Utama Inggris musim sebelumnya dan pemegang Piala FA.



Jika juara Liga Utama juga memenangkan Piala FA maka peringkat kedua liga memberikan oposisi.



Pertandingan ini diakui sebagai piala super kompetitif oleh the Football Association dan UEFA.





