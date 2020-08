Giring Ganesha Eks Nidji Mau Maju Jadi Capres 2024, Ini Pesan Menyentuh Cynthia Riza Buat Sang Suami

TRIBUNJABAR.ID - Plt Ketua Umun Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Giring Ganesha kini masih jadi sorotan setelah menyatakan akan maju menjadi calon presiden atau capres untuk Pilpres 2024.

Melalui Instagram, ia pun membuat postingan terkait hal tersebut.

Dilihat dari postingan terbarunya, Rabu (26/8/2020) malam, ia pun tetap menuliskan hastag tentang #giringpresiden2024.

Bedanya, mantan vokalis band Nidji ini kini mengunggah foto bersama sang istri tercinta, Cynthia Riza.

Pada foto itu, keduanya mengenakan kemeja putih dan duduk berdampingan sambil melihat layar laptop di depan mereka.

Pada keterangan fotonya, Giring Ganesha pun menuliskan pesan menyentuh sang istri untuknya.

"@cynthiaganesha : "Saya takut banget kalau sampai ambil hak orang lain untuk keluarga," ujar Cynthia,

menambahkan dia dan anak-anaknya sudah bahagia dan puas dengan materi dan fasilitas saat ini.

"Ayah harus berjuang untuk kepentingan lebih besar."



Ucapan penyemangat dari kekasih ku tadi sore saat presscon berdua.

Thank you for always loving me my love. Cintamu adalah kekuatan aku di segala perjuangan aku," tulis Giring Ganesha.

Sang Istri Selalu Mendukung

Giring Ganesha dan Cynthia Riza melangsungkan pernikahan 10 tahun lalu, yaitu pada 2010.

Pernikahan Giring Ganesha dan Cynthia Riza sempat menjadi sorotan. Kala itu, Giring merupakan vokalis band ternama papan atas Indonesia, Nidji.

Kini, mereka hidup bahagia sebagai pasangan suami istri. Keduanya kerap terlihat romantis.

• Cantiknya Cynthia Riza, Istri Giring Ganesha yang Selalu Dukung Karier Suami, Ini Foto-fotonya

Kehidupan rumah tangga mereka bahkan jauh dari gosip miring. Giring Ganesha tampak harmonis bersama istri cantiknya.

Kebahagiaan keduanya bahkan semakin lengkap dengan hadirnya buah hati.

Mereka adalah Zidane, Aisha Amira Ganesha, Jasmina Aishwarya Ganesha, dan Abraham Zhafir Ganesha.

Melalui Instagram, Cynthia Riza pun kerap membagikan foto-foto kebahagiaan bersama keluarganya.

Kemudian, Cynthia Riza tak jarang selalu memberi dukungan terbuka atas karier sang suami.

Apalagi, kini sang suami tengah berkecimpung di dunia politik.