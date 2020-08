Kedekatan Zaskia Gotik dan Imel Putri Bikin Adem, Istri dan Mantan Istri Sirajuddin Banjir Pujian

TRIBUNJABAR.ID - Momen kebersamaan Zaskia Gotik dan mantan istri suaminya, Imel Putri Cahyati menyedot perhatian warganet di media sosial.

Kedekatan istri dan mantan istri Sirajuddin Mahmud itu bahkan banjir pujian.

Banyak warganet yang membanjiri kolom komentar postingan Zaskia Gotik.

Melalui Instagram, Zaskia Gotik memang mengunggah momen kebersamaan saat putri sambungnya berulang tahun.

"Happy birthday sayangku Aqila. So grateful you came into our lives.

Semoga Qila sehat terus, semakin pintar, jadi anak yg shaleha

Dan selalu Jadi kebanggaan mami, papà, aunty dan semua," tulisnya.

Pada postingan ini, Zaskia Gotik mengunggah foto-fotonya juga yang satu frame dengan Imel Putri Cahyati.

Melihat postingan itu, warganet pun merasa senang dan salut.

Banyak di antara mereka yang menyebut momen tersebut harmonis dan bikin adem.