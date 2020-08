Sinopsis Drama Korea When I Was The Most Beautiful, Cinta Segitiga Kakak Beradik

Berikut ini sinopsis drama Korea When I Was The Most Beautiful yang menceritakan cinta segitiga kakak-beradik.

TRIBUNJABAR.ID - Drama Korea When I Was The Most Beautiful menjadi satu di antara drakor yang tayang pada Agustus 2020.

Drama Korea When I Was The Most Beautiful tayang perdana pada 19 Agustus 2020.

Episode-episode drama Korea When I Was The Most Beautiful akan tayang di MBC, mengisi slot drakor hari Rabu dan Kamis.

When I Was The Most Beautiful menjadi drama Korea Ji Soo pada tahun ini.

Sinopsis drama Korea When I Was The Most Beautiful

Melansir dari Viu, drama Korea ini mengusahkan kehidupan wanita bernama Oh Ye Ji (diperankan oleh Im Soo Hyang ).

Oh Ye Ji merupakan wanita cantik yang menjadi seorang seniman keramik.

Dia memiliki hati yang tulus dan optimisme hidup tanpa henti.

Meski memiliki banyak keterbatasan dalam kehidupannya, Oh Ye Ji menolak untuk menyerah terlepas dari situasinya.