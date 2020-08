Lirik Lagu Dynamite BTS, MV-nya Langsung Trending, Lihat Gaya Baru dari RM, Jungkook, V, dkk

TRIBUNJABAR.ID - Grup idola asal Korea Selatan, BTS comeback dengan lagu terbarunya, Dynamite.

MV Dynamite ini dirilis Jumat, 21 Agustus 2020 di Youtube.

Baru empat rilis, MV tersebut langsung berada di puncak trending Youtube.

Hingga berita ini ditulis Jumat sore, video musiknya sudah ditonton lebih dari 43 juta kali.

Pada MV kali ini, ketujuh member BTS menunjukkan gaya barunya.

RM, Jin, Jungkook, V, J-Hope, Suga, dan Jimin tampil lebih ceria dan colorfull.

Konsep MV-nya pun berbeda dari dua lagu sebelumnya, yaitu ON dan Black Swan.

Untuk lirik lagu Dynamite pun semua berbahasa Inggris.

Nah, bagi kalian yang ingin menyanyikan lagu Bynamite dari BTS, berikut ini lirik lagunya.

Cos ah ah I'm in the stars tonight

So watch me bring the fire

And set the night alight