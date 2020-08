Polresta Tasikmalaya Salurkan 10 Ton Beras dan Paket Sembako, Ini Sasarannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Suryaman

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Polresta Tasikmalaya membagikan 10 ton beras secara serentak ke wilayah hukum Polresta Tasikmalaya yang mencakup wilayah Kota Tasikmalaya dan sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan itu dilaksanakan masih berkaitan dengan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-75 RI.

Pihak Polresta Tasikmalaya sudah menentukan setiap karung beras bantuan disalurkan kepada warga kurang mampu serta warga lain yang terdampak pandemi Covid-19.

"By name by address, setiap karung beras sudah ditentukan sasarannya langsung kepada warga yang sudah ditentukan namanya," kata Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Anom Karibianto, seusai memberangkatkan rombongan yang membawa bantuan beras, di Mapolresta Tasikmalaya, Rabu (19/8/2020).

Sebelum melaksanakan penyaluran bantuan, lanjut Anom, pihaknya melakukan survei terlebih dahulu agar bantuan benar-benar tepat sasaran kepada keluarga kurang mampu.

"Bantuan ini kan amanah dari anggota dan agnia lain. Di satu sisi petugas penyalur amanah dan di sisi lain bantuan tepat sasaran sehingga benar-benar akan menolong warga kurang mampu," kata Anom.

• Petugas Damkar Kuningan Padamkan Mobil Terbakar di Majalengka, Diduga Akibat Korsleting

Di antara lokasi yang akan dijadikan sasaran, kata Anom, adalah Kecamatan Cineam dan Karangjaya yang merupakan wilayah berbukit-bukit dan terdapat warga kurang mampu.

• Berbekal Rekaman Video Call, Mantan Pacar di Ponorogo Peras Seorang Wanita, Sudah Dimasukkan Penjara

"Kegiatan bakti sosial yang kami lakukan, diharapkan menjadi pendorong bagi para agnia lainnya untuk memberikan bantuan. Bahkan lebih dari yang kami salurkan," ujar Anom. (*)