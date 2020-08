Daftar Promo 17 Agustus Super Murah, Makanan Lezat di Hokben hingga Burger King dan Minuman Segar

TRIBUNJABAR.ID - Di bulan Agustus banyak harga promo diberikan restoran dan waralaba.

Terlebih di bulan Agustus diperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2020.

Setiap restoran dan waralaba memiliki persyaratan atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi sebelum mendapat promo.

Berikut ini daftar harga promo bulan Agustus.

1. Pizza Hut

Pizza Hut memberikan promo All You Can Eat Pizza yang tersedia di 200 outlet dalam periode 3-14 Agustus 2020.

Kamu bisa menikmati pizza sepuasnya selama 90 menit hanya dengan membayar Rp 55 ribu per orang.

Tak hanya itu, kamu juga bisa mengisi ulang minuman sepuasnya, cukup dengan Rp 10 ribu.

Sayangnya, promo ini tak berlaku di Jawa Timur, Kendari, Ambon, Makassar, Palangkaraya, dan Pangkal Pinang.