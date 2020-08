7 Lagu Adele yang Hits Tak Lekang oleh Waktu Bikin Nostalgia, Lengkap dengan Link Download Lagu

TRIBUNJABAR.ID - Bagi pecinta musik, siapa sih yang tak mengenal penyanyi satu ini.

Yup, Adele Laurie Blue Adkins atau dikenal sebagai Adele.

Meski telah sukses, penyanyi asal Tottenham London Inggris ini hengkang sementara waktu.

Tapi beberapa waktu lalu ia sukses mengejutkan penggemarnya dengan penampilan barunya.

Lama belum merilis lagu barunya sementara Anda bisa bernostalgia mendengarkan daftar lagu-lagu hitsnya.

Beberapa lagu Adele sangat dikenal pecinta musik tak lengkang oleh waktu.

Berikut ini tribunjabar.id rangkum daftar 7 lagu Adele yang hits lengkap dengan link download lagu.

Berikut ini daftar lagunya:

1. Someone Like You

Someone Like You merupakan lagu yang mengantarkan Adele pada kesuksesannya.