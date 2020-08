Luncurkan Flower Garden House, Cashback Hingga Rp 500 Juta

TRIBUNJABAR.ID,– Harga emas saat ini terus meroket karena berkali-kali mencetak rekor tertinggi di tengah krisis kesehatan ini. Investasi emas memang tengah populer, tetapi kenaikan harga emas saat ini dipicu oleh kepanikan publik terhadap pandemi.

Ketika ekonomi sudah kembali stabil, harga emas tidak akan naik secara signifikan, bahkan akan kalah dengan investasi di sektor properti. Ketika pasar membaik, nilai properti Anda juga akan terus meningkat. Hal tersebut ditegaskan pula oleh pakar properti dan Projek Founder, Andy Nathanael yang menyatakan bahwa tanah dan rumah jika dibiarkan saja, harganya pasti naik. “(Tanah) dijemur aja nilainya naik, apalagi dibangun,” ujarnya dalam diskusi webinar yang digelar Podomoro Park Bandung pada Juli 2020.

Sejarah membuktikan bahwa properti mampu memberikan pengembalian keuntungan rata-rata 8 persen per tahun dan bisa naik hingga 15 persen, bahkan lebih. Properti juga dapat menghasilkan pendapatan bulanan reguler yang tidak dapat diperoleh dari investasi emas.

Properti dapat memberikan pengembalian yang setara atau lebih baik daripada emas, reksadana, dan saham tanpa mengalami volatilitas tinggi. Ketika pasar membaik, begitu pula nilai investasi properti Anda. Properti juga bisa menjadi pilihan investasi jangka panjang yang menarik, di mana nilai (value) properti meningkat seiring waktu.

Dapatkan e-Brochure Lengkap Podomoro Park Melalui WhatsApp 0813 8888 2700 atau Telepon 022 7152 0888

Di area camping ground, Anda bisa berkemah, joging, dan bersantai di tepi danau Podomoro Park Bandung. (Dok. Podomoro Park Bandung)

Pilih Hunian dengan “Value Lebih

Bagi Anda yang membeli properti, baik sebagai investasi maupun tempat tinggal, sangat penting untuk memahami konsep price dan value. Konsep tersebut diungkapkan sangat gamblang oleh Warren Buffet yang menyebutkan bahwa "Price is what you pay, value is what you get".

Dalam bahasa Indonesia, ungkapan tersebut berarti "Price adalah apa yang Anda bayarkan, value adalah apa yang Anda dapatkan". Value yang dimaksud bisa berarti kualitas ataupun nilai tambah secara kumulatif dari hunian, fasilitas, dan kawasan.

Flower Garden House, klaster terbaru dengan konsep tematik keindahan taman bunga tabebuya. (Dok. Podomoro Park Bandung)

Setiap Rumah Dekat dengan Fasilitas Premium