Ceritakan tentang Perpisahannya dengan Jessica Iskandar, Richard Kyle Berkaca-kaca Ingat El Barack

TRIBUNJABAR.ID - Suasana bincang-bincang Richard Kyle dengan Melaney Ricardo tiba-tiba berubah mengharu biru.

Ketika menceritakan perpisahan dengan Jessica Iskandar dan El Barack suara Richard Kyle bergetar dan matanya berkaca-kaca menahan air mata.

Seperti diketahui, Jessica Iskandar dan Richard Kyle tampaknya mulai menapaki kehidupan baru di jalan masing-masing.

Pernikahan yang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari pun kini tinggal kenangan.

Kandasnya jalinan asmara Jedar, sapaan akrab Jessica Iskandar dengan Richard Kyle mulai terendus publik sejak keduanya saling unfollow akun Instagram.

Baik Jedar maupun Richard sama-sama enggan membeberkan alasan mereka berpisah.

Meski begitu, baru-baru ini Richard akhirnya buka suara terkait perasaannya setelah putus dari Jessica.

Hal itu terekam dalam vlog di kanal YouTube Melaney Ricardo yang diunggah pada Selasa (4/8/2020).

Jessica Iskandar dan Richard Kyle (Instagram/richo_kyle)

Pada momen itu pula, Richard tampak berkaca-kaca saat membahas El Barack.

"First of all I'm really sorry about what happen with you, with your previous relationship if I can call that.