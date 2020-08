Striker Persib Bandung Wander Luiz: Time To Get Back To Work

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Kabar gembira untuk Persib Bandung dan bobotoh datang dari striker asing, Wander Luiz.

Dikutip dari laman resmi Persib Bandung, penyerang asal Brasil itu sedang dalam perjalanan dari negaranya menuju Indonesia.

Kabar itu diperkuat unggahan Wander Luiz di akun Instagram pribadinya pada Selasa (4/8) pagi. Pada keterangan lokasi, saat itu, Wander Luiz sedang berada di Bandara Eurico de Aguiar Salles, Brasil.

Dalam foto unggahan, ia tampak membawa satu koper yang bertulis Persib 1933. "Time to get back to work (Waktunya kembali bekerja)," begitu ia menulis keterangan untuk unggahannya tersebut.

Hingga Senin (3/8/2020) malam, mayoritas skuat asuhan Robert Alberts sudah berkumpul di Bandung, kecuali tiga penggawa asing.

Wander Luiz dalam laga Arema FC vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2020 di Stadion Kanjuruhan Malang, Minggu (8/3/2020). Maung Bandung menang 2-1. (Tribun Jabar/Ferdyan Adhy Nugraha)

Setelah ada kabar dari Wander, tim pelatih tinggal menunggu kembalinya Geoffrey Castillion dan Omid Nazari. Mereka dikabarkan masih berada di negara masing-masing.

Wander mengaku tak sabar untuk melanjutkan kiprahnya bersama Persib di lanjutan Liga 1 yang dijadwalkan mulai 1 Oktober mendatang.

"Kita semua berharap kompetisi berjalan dengan sangat baik. Saya datang dengan semangat yang baru untuk bisa lebih baik lagi," ujarnya dikutip dari laman resmi klub.

Sempat diragukan selama pramusim, penyerang kelahiran 17 Februari 1992 itu menjelma menjadi tumpuan dan harapan baru bagi Persib dan bobotoh.

Wander mampu mengoleksi empat gol hanya dalam tiga pertandingan awal di Liga 1. Catatan itu membawanya ke puncak daftar topskorer sementara kompetisi kasta tertinggi di Tanah Air.