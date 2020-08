Bikin Pangling, 5 Transformasi Adele yang Geger Berhasil Turunkan Berat Badan Kurangi Kebiasaannya

TRIBUNJABAR.ID - Perubahan penyanyi Adele kini sedang disoroti. Ia berhasil menurunkan berat badannya berkat mengurangi kebiasaan.

Hasilnya bikin takjub, inilah 5 transformasi Adele yang bikin penggemar pangling.

Hal tersebut terkait perubahan penampilannya yang terbilang drastis.

Pelantun lagu Some One Like You yang dulunya gemuk, kini tampil beda dengan badan yang lebih ramping.

Penasaran seperti apa perubahan Adele ini?

Dikutip dari berbagai sumber, inilah transformasi Adele selengkapnya.

Awal karier

Adele di awal kariernya (rollingstone) ()

Adele mengawali kariernya di dunia tarik suara sejak tahun 2006.

Saat itu, ia masih berusia 16 tahun.

Dulu Adele biasa tampil bernyanyi sambil memainkan gitar.