BTS Masuk 3 Nominasi MTV Music Awards 2020, Saingannya Ariana Grande, Ini Caranya untuk Voting 

TRIBUNJABAR.ID - Boyband BTS asal Korea Selatan masuk nominasi MTV Video Music Awards 2020.

RM dkk masuk jajaran dalam nama besar seperti Lady Gaga, Ariana Grande, dan Halsey.

Boyband yang beranggotakan RM, Jungkook, Jin, Jimin, J-Hope, Suga, dan V itu masuk dalam tiga kategori.

Dikutip dari Soompi, kategori yang dimaksud adalah koreografi terbaik (best choreography), musik pop terbaik (best pop), dan K-pop terbaik (Best K-pop).

Dalam musik pop terbaik, BTS akan bersaing di antaranya dengan Halsey dan Jonas Brother.

Sedangkan untuk kategori koreografi terbaik, boyband dalam naungan Big Hit Entertainment itu bakal bersaing dengan Lady Gaga dan Ariana Grande.

Selain BTS, idol Kpop lainnya juga masuk dalam nominasi MTV Video Music Awards 2020.

Di antaranya adalah Red Velvet, EXO, dan (G)I-DLE.

MTV VMA 2020 bakal dihelat di New York dan disiarkan langsung pada 30 Agustus 2020 pukul 20.00 ET/PT.

Menariknya, MTV VMA tahun ini bakal ada beberapa kategori baru.

Termasuk, penampilan selama karantina terbaik dan video musik di rumah terbaik.