Lagu Nella Kharisma Tak Lalekne Kowe Bisa Didownload, Lengkap Lirik, Chord Gitar & Video Klipnya

Jika Anda penggemar lagu dangdut khususnya karya Nella Kharisma, tentu tak akan ketinggalan menikmati lagu berjudul "Tak Lalekne Kowe".

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Nella Kharisma, lagu Tak Lalekne Kowe 

TRIBUNJABAR.ID - Jika Anda penggemar lagu dangdut khususnya karya Nella Kharisma, tentu tak akan ketinggalan menikmati lagu berjudul "Tak Lalekne Kowe".

Nella Kharisma merilis official music video "Tak Lalekne Kowe" pada 3 Juli 2020. 

Langsung saja berikut cara download lagu "Tak Lalekne Kowe" Nella Kharisma lengkap dengan video klipnya.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Tak Lalekne Kowe - Nella Kharisma:

Intro : C G/B Am A Dm..G..

C G/B

Salam balik kanggo kowe

Am Em

sing tau ning ati

F G C

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Nella Kharisma
Tak Lalekne Kowe
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Editor: Giri
Sumber: Surya
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