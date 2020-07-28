Lagu Nella Kharisma Tak Lalekne Kowe Bisa Didownload, Lengkap Lirik, Chord Gitar & Video Klipnya
Jika Anda penggemar lagu dangdut khususnya karya Nella Kharisma, tentu tak akan ketinggalan menikmati lagu berjudul "Tak Lalekne Kowe".
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Nella Kharisma, lagu Tak Lalekne Kowe
TRIBUNJABAR.ID - Jika Anda penggemar lagu dangdut khususnya karya Nella Kharisma, tentu tak akan ketinggalan menikmati lagu berjudul "Tak Lalekne Kowe".
Nella Kharisma merilis official music video "Tak Lalekne Kowe" pada 3 Juli 2020.
Langsung saja berikut cara download lagu "Tak Lalekne Kowe" Nella Kharisma lengkap dengan video klipnya.
Anda juga bisa menyimak chord gitar lagu "Tak Lalekne Kowe" versi mudah yang cocok bagi pemula.
Berikut chord gitar dan lirik lagu Tak Lalekne Kowe - Nella Kharisma:
Intro : C G/B Am A Dm..G..
C G/B
Salam balik kanggo kowe
Am Em
sing tau ning ati
F G C
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Editor: Giri
Sumber: Surya