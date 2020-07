Cuitan Agnez Mo Soal Pacar di Twitter Kejutkan Fans, Ada Apa? Netter Menduga Curhat atau Lagu Baru

TRIBUNJABAR.ID - Baru saja, Agnez Mo mengunggah cuitan di Twitter yang menarik perhatian.

Agnez Mo tiba-tiba mengunggah cuitan terkait pacar.

"Fuc*** Boyfriend.," cuitnya di Twitter dengan hastag #AGNEZMO.

Karena jarang mengekspose kehidupan asmara, kini penggemar pun dibuat kaget.

Para penggemar pun ikut berkomentar dan me-retweet cuitan sosok superstar tersebut.

Tak sedikit para penggemar mengungkapkan terkejut dan bertanya-tanya maksud cuitan penyanyi yang go Internasional itu.

@danielsagala59, "Are you okay?? Or.. it's gonna 'something' from u?."

Tapi ada juga penggemar yang menduga cuitan Agnez Mo tersebut terkait tanda adanya lagu baru.

Seperti yang ditulis akuan Gua ganteng @korbanphpkaumhw.

"Apa cma gua kalo agnezmo post kaya gni kaya smacam kode ada single baru," cuitnya.