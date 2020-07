Global Bond Dorong Pertumbuhan Bisnis Mandiri Sekuritas

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – PT Mandiri Sekuritas (Mandiri Sekuritas/Perusahaan) mencatatkan profitabilitas positif pada periode semester I 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Pertumbuhan bisnis Perusahaan didorong oleh kenaikan penerbitan obligasi global (global bond) sejak awal tahun serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi yang mendorong bisnis retail.

“Di tengah kondisi pandemi, Mandiri Sekuritas mampu menghasilkan kinerja dan profitabilitas yang positif. Pencapaian ini didorong oleh kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan lini bisnis yang komprehensif serta mengelola operasional secara efisien,” kata Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Dannif Danusaputro, dalam rilis yang diterima Tribun Jabar, Kamis (23/7/2020).

Mandiri Sekuritas menyediakan layanan pasar modal yang komprehensif dengan empat lini bisnis utama, antara lain, capital market institusi, retail, investment banking, dan global bond. Masing-masing lini bisnis berkontribusi sebesar 42, 30, 19, dan 8 persen terhadap pendapatan Perusahaan.

Dannif mengatakan, sepanjang semester I 2020, bisnis global bond melalui anak perusahaan Mandiri Securities Pte. Ltd. (Mandiri Securities Singapore) mencatatkan pertumbuhan bisnis yang signifikan sebesar 41 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY). Perusahaan sukses menyelesaikan 12 mandat global bond dengan nilai penjaminan 2,1 miliar dolar AS atau meningkat 109 persen YoY dari 984 juta dolar AS.

“Di masa seperti ini, banyak korporasi yang berupaya untuk mencari solusi finansial dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan bisnisnya. Kami percaya penerbitan obligasi global adalah peluang bagi korporasi Indonesia untuk mendapatkan eksposur di pasar internasional,” kata Dannif.

Mandiri Sekuritas saat ini menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang memiliki lisensi dan kapabilitas untuk melakukan bisnis di pasar modal internasional melalui Mandiri Securities Singapore yang diresmikan pada tahun 2017.

Mandiri Sekuritas juga semakin dipercaya masyarakat sebagai mitra dalam berinvestasi di pasar modal. Selama enam bulan pertama tahun 2020, Mandiri Sekuritas mencatatkan peningkatan sebanyak lebih dari 26.000 nasabah baru untuk segmen retail menjadi total 145 ribu nasabah, jumlah yang meningkat 35 persen YoY.