Puasa Lagi, Hari Kedua Dzulhijjah, Lanjut Tarwiyah dan Arafah Sebelum Idul Adha, Hadisnya Shahih

TRIBUNJABAR.ID - Sudah puasa sunah awal bulan Dzulhijjah?

Besok, Kamis 22 Juli 2020 adalah hari kedua bulan Dzulhijjah.

Bagi umat Islam disunahkan mengerjakan puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah.

Jika tak mampu, sangat dianjurkan berpuasa di hari Arafah atau puasa Arafah bulan Dzulhijjah atau bulan haji yang di dalamnya ada Idul Adha.

Dalil puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh An Nasa’i dengan nomor hadis 2372.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ

“Bahwa Nabi ﷺ berpuasa pada hari Asyura, sembilan hari dari bulan Dzulhijjah dan tiga hari setiap bulan, hari Senin pertama tiap bulan dan dua hari Kamis."

(HR. An Nasa’i no. 2372. Shahih. Lihat Shahih wa Dhaif Sunan An Nasa’i no. 2372).

Pembina Pesantren Subulun Najjah, Mekar Sari, Depok, Ustadz Farid Numan Hasan, kepada Tribunjabar.id mengatakan, derajat hadis tersebut adalah shahih dan para ulama sepakat hukumnya sunah.

• Jadwal Puasa Sunnah Arafah dan Tarwiyah, Hari Raya Idul Adha 1441 H Jatuh pada 31 Juli 2020

Dia menjelaskan hukum sunah yang disepakati oleh para ulama itu tertulis dalam Al Mausu'ah;