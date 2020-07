Komentar Manoj Punjabi di Postingan Prilly Latuconsina Diserbu, Banyak yang Baper Soal Reza Rahadian

TRIBUNJABAR.ID - Postingan Prilly Latuconsina yang pamer cincin dengan Reza Rahadian ternyata dikomentari Manoj Punjabi.

Pada kolom komentar, Manoj Punjabi menuliskan kata-kata yang mencuri perhatian warganet.

"Congratulations @prillylatuconsina96 all the best," tulisnya.

Komentar ini pun langsung diserbu warganet. Hingga berita ini ditulis, Rabu (15/7/2020) siang, puluhan komentar memenuhi komentarnya.

Banyak di antara warganet yang terbawa perasaan alias baper karena postingan Prilly Latuconsina bersama Reza Rahadian.

Mereka bertanya-tanya apakah benar Prilly dan Reza Rahadian melangsungkan lamaran.

Namun, tak sedikit juga warganet yang justru menggoda Manoj Punjabi.

Hal ini disebabkan mereka tahu bahwa rumah produksi Manoj menggarap project baru yang melibatkan Prilly dan Reza sebagai pemainnya.

Manoj Punjabi tulis komentar di postingan Prilly Latuconsina. (Instagram/prillylatuconsina96)

Berikut ini komentar mereka.

zaida.allatif: film ini mah film iya kan om?