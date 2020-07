Tes Masif di Kawasan Industri, Gugus Tugas Jabar Sediakan 2.000 Swab Test

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat menyiapkan antara 1.000 sampai 2.000 alat swab test atau tes usap dengan metode PCR untuk pelacakan pada klaster industri di Kabupaten Bekasi.

Ketua Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian Massal, dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Siska Gerfianti, mengatakan pihaknya terus mengidentifikasi klaster industri sekaligus mencegah sebaran COVID-19 di Jawa Barat.

"Karena ada kenaikan kasus dari Kabupaten Bekasi, maka Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat kerja sama dengan Gugus Tugas Kabupaten Bekasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi turun gelar tes masif bersama-sama hari ini," kata Siska melalui ponsel, Kamis (9/7).

Tes masif di kawasan industri Kabupaten Bekasi digelar di empat lokasi. Berapa pun yang berkenan untuk diperiksa sesuai dengan hasil tracing, pihaknya akan memeriksa. Siska menyatakan jika ada warga terkonfirmasi positif, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai prosedur kesehatan.

Menurut Siska, selain sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pengetesan masif akan mendapatkan peta persebaran COVID-19 yang komprehensif, membatasi ruang gerak SARS-CoV-2, melacak kontak terpapar COVID-19, dan mendeteksi keberadaan virus. Maka itu, ia meminta masyarakat untuk tidak takut mengikuti swab test.

"Karena ini wujud bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat bersama dengan pemerintah Kabupaten Bekasi sangat sayang dan care kepada warganya. We testing you because we care," ucapnya.

