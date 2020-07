Gasibu dan Monju Sedang Dipoles, Mau Ditonjolkan Unsur Jawa Barat-nya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) dan Gasibu di Kota Bandung direvitalisasi untuk menjadi bagian deretan ikon Jawa Barat dan lebih mudah dikenali serta nyaman diakses masyarakat.

"Gasibu ini menampung aspirasi bupati dan wali kota supaya terasa ke-Jawa-Baratanya. Maka akan ada 27 tiang, masing-masing mewakili satu daerah. Sehingga kalau ke sini orang tahu ini tiang Majalengka dengan pola batik Majalengka dan keterangan Majalengka, kemudian Cianjur, Ciamis dan seterusnya," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gasibu, Kamis (9/7/2020).

Menurut gubernur yang akrab disapa Emil ini, revitalisasi Monumen Perjuangan pun juga sama, yakni lebih menekankan atmosfer Jawa Barat. Selain itu, selama ini taman tersebut tidak bisa diakses dengan baik oleh masyarakat.

• Malam Jumatan, Kerjakan Amalan Sunnah ini Raih Berkah dan Pahala untuk Bekal di Dunia dan Akhirat

"Kita perbaiki pelan-pelan untuk menjadikan ruang yang lebih terhormat. Kan sudah lama sekali tidak direvitalisasi. Targetnya insyaallah bisa dirasakan bulan Januari 2021," katanya.

Emil mengatakan perekonomian Jabar dan Indonesia saat ini sedang terhambat pandemi karena ekspor, investasi, dan daya beli masyarakat menurun. Salah satunya yang bisa menghidupkan ekonomi Jawa barat adalah belanja pemerintah.

"Oleh karena itu kita coba dorong proyek pemerintah untuk terus bergerak. Salah satunya revitalisasi Gasibu yang memang sudah direncanakan. Diharapkan ini bisa menguatkan ekonomi lokal," katanya.

Revitalisasi bernilai pagu Rp 90 miliar tersebut, katanya, menggerakkan ekonomi masyarakat, mulai dari katering, suplier, padat karya, dan pekerjaan lainnya.

Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jabar, Boy Iman Nugerah, mengatakan kegiatan revitalisasi Gasibu harus dituntaskan pada 2020 ini. Sementara Monumen Perjuangan hanya sebagiannya dulu tahun ini.

• Kadispora Garut dan Anak Buahnya Gasak Duit Rp 1 Miliar, Kasus Korupsi Proyek SOR Ciateul

"Di monju itu ada empat segmen. Jadi ada welcome plaza, ada griya kriya, ada festival plaza, dan ada monumen perjuangan. Untuk 2020 ini kita baru bisa mengerjakan Gasibu dan welcome plaza saja di Monju. Di welcome plaza nantinya ada taman plaza dan tugu pandang," katanya.

Boy mengatakan progres pembangunan kedua proyek ini baru sekitar tujuh persen. Target secara kontraknya November tapi pihaknya menginhinkan September sudah selesai.