Sinopsis Bioskop TransTV Malam Ini: The Last Stand Dibintangi Arnold Schwarzenegger

Film The Last Stand tayang di Bioskop TransTV, malam ini

TRIBUNJABAR.ID – Bioskop TransTV, Senin (6/7/2020), menampilkan film "The Last Stand". Tayang mulai pukul 21.30 WIB, "The Last Stand" dibintangi Arron Shiver dan Arnold Schwarzenegger.

Film aksi ini rilis perdana pada 18 Januari 2013.

Berdurasi 107 menit, film The Last Stand disutradarai oleh Jee-woon Kim.

Untuk naskah filmnya sendiri ditulis oleh Andrew Knauer.

Ray Owens merupakan seorang polisi berpengalaman yang bekerja di Los Angeles.

Bosan dengan rutinitasnya sebagai polisi, Ray memutuskan untuk hidup tenang di pinggiran kota Sommerton Junction.

Hingga suatu ketika, seorang mafia narkoba internasional bernama Gabriel Cortez kabur dari kejaran FBI.

Gabriel menghabisi polisi yang berusaha menangkapnya dan bersembunyi di Sommerton Junction.

Mengetahui hal tersebut, Ray merasa bertanggung jawab untuk menangkap Gabriel.

Hal ini tentu tidak mudah untuk dilakukan Ray.

Selain Gabriel adalah seorang mafia internasional, ia juga dilengkapi dengan senjata dan menawan seorang polisi bersamanya.