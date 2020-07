Bioskop TransTV Malam Ini Putar The Ghost and The Darkness, Ini Sinopsisnya

The Ghost and the Darkness akan tayang malam ini Jumat (3/7/2020) pukul 23.30 WIB di Bioskop TransTV.

TRIBUNJABAR.ID – Bioskop TransTV menayangkan film seru yaitu "The Ghost and the Darkness", Jumat (3/7/2020) pukul 23.30 WIB.

"The Ghost and the Darkness" merupakan film petualangan sejarah Amerika tahun 1996 yang disutradarai oleh Stephen Hopkins dan dibintangi oleh Val Kilmer dan Michael Douglas.

Skenario ini ditulis oleh William Goldman.

Kisah ini adalah kisah fiksi tentang Tsavo Man-Eaters, dua singa Tsavo yang menyerang dan membunuh pekerja di Tsavo, Kenya selama pembangunan Kereta Api Uganda-Mombasa di Afrika Timur pada tahun 1898.

Film ini mendapat ulasan beragam dan sukses moderat di box office.

"The Ghost and the Darkness" memenangkan Academy Award untuk Editing Suara Terbaik untuk mengawasi editor suara Bruce Stambler.

The Ghost and the Darkness (1996) (imdb)

Sinopsis

Pada 1896 John Beaumont (Tom Wilkinson) adalah pemilik perusahaan kereta api Inggris yang membangun jalur kereta api melalui Uganda.

Letnan Kolonel John Paterson (Val Kilmer) dikirim ke Afrika Timur untuk membangun jembatan kereta api melintasi Sungai Tsavo Kenya untuk Kereta Api British East African.

Dia memiliki tenggat waktu untuk dipenuhi tetapi yakin dia dan tenaga kerjanya yang besar dari Afrika dan India dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.