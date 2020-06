Jumlah Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Melonjak 262 Persen di Masa New Normal

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyatakan, jumlah penumpang kereta api (KA) reguler, baik jarak jauh maupun lokal terus meningkat sejak dioperasikan pada 12 Juni.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan, sejak 12 Juni hingga 22 Juni volume penumpang KA jarak jauh per hari naik hingga 262 persen, dari semula 1.157 penumpang per hari menjadi 4.188 penumpang per hari.

Penumpang KA lokal naik 35 persen, dari semula 18.727 penumpang per hari, menjadi 25.372 penumpang per hari. Jika ditotal, jumlah penumpang KA reguler jarak jauh dan lokal naik sebesar 49 persen, dari semula 19.884 penumpang per hari menjadi 29.560 per hari.

“Kenaikan volume penumpang ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat dari hari ke hari terkait layanan KAI pada masa new normal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2020).

Joni menambahkan, pada masa new normal, KAI secara ketat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada moda transportasi kereta api. “Tujuannya agar masyarakat dapat bepergian menggunakan kereta api dengan selamat, aman, nyaman, dan sehat sampai di tujuan,” katanya.

Hal itu terefleksikan dengan ditolaknya 6.558 penumpang KA jarak jauh dan lokal untuk melanjutkan keberangkatan karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah melalui SE Gugus Tugas Covid-19 No 7 Tahun 2020 dan SE DJKA No 14 Tahun 2020, hingga tanggal 22 Juni 2020.

“Hal ini menunjukkan bahwa KAI melaksanakan verifikasi persyaratan secara ketat sebelum mengizinkan penumpang untuk naik kereta api,” ujar Joni.

Pada masa new normal, loket stasiun hanya melayani pembelian tiket go show atau 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Layanan reservasi tiket dilakukan secara online mulai H-7 keberangkatan salah satunya melalui aplikasi KAI Access.

Joni menyarankan calon penumpang untuk mengunduh aplikasi KAI Access. Sebab, menurutnya KAI Access memiliki berbagai fitur yang memudahkan operasional KA selama periode new normal. “Selain bisa memesan tiket jauh-jauh hari, KAI Access juga memiliki fitur e-boarding pass yang membuat penumpang tidak perlu mencetak boarding pass melalui mesin check in counter di stasiun. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengurangi sentuhan dengan fasilitas stasiun,” ucap Joni. (rully r ramli)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "11 Hari Beroperasi, Jumlah Penumpang KA Jarak Jauh Melonjak 262 Persen",