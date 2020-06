Inilah Potret Putri Sulung Anjasmara dan Dian Nitami, Lulus dari SMA Siap Lanjutkan Pendidikan

TRIBUNJABAR.ID - Keluarga artis Anjasmara dan Dian Nitami sedang bahagia.

Pasalnya, Putri sulung mereka berdua baru saja merayakan kelulusan dari SMA.

Ia adalah Sasikirana Zahrani Asmara, gadis Anjasmara kelahiran tahun 2003.

Sasikirana Zahrani Asmara telah lulus dari sekolahnya, Mentari International School Jakarta.

Sebelum melakukan pemotretan kelulusan, Sasikirana menjalani wisuda online di rumah.

Dian Nitami dan Anjasmara kompak membagikan prosesi wisuda yang dijalani putri sulung mereka itu.

"Congratulation my pretty girl..

(Selamat gadis cantikku)

i have no words to describe how proud i am..

(aku tak tahu harus bilang apa untuk mengungkapkan betapa bangganya aku)