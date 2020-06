VIDEO Protokol Kesehatan Trans Studio Mall Saat New Normal

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki masa new normal, hari ini pusat perbelanjaan di Bandung mulai diuji coba untuk kembali dibuka.

Salah satunya adalah Trans Studio Mall yang berada di Jalan Gatot Subroto No 289. Berbagai protokol kesehatan diberlakukan oleh mall ini.

Memasuki Trans Studio Mall, pengendara motor dan mobil sudah tak perlu lagi menyentuh tombol tiket, alat parkirnya sudah menggunakan sensor tangan.

Anda cukup membuka telapak tangan Anda ke tombol bagian pengambil kertas, maka kertas parkir akan otomatis keluar.

Marketing Communication Trans Studio Mall Bandung, Ira Siska Utami mengatakan di hari pertama dibukanya mall ini sudah disiapkan dengan berbagai protokol yang ada.

"Mulai dari pintu masuk pengunjung akan diperiksa mulai dari cek suhu tubuh dan ada tanda khusus untuk menjaga jarak," ujar Ira saat ditemui, Senin (15/6/2020)..

Pengamanan memang begitu ketat karena cek suhu tubuh dilakukan dua kali, selain itu pengunjung diminta untuk mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk mall.

"Di tiap lantai juga kami sediakan hand sanitizer, di dalam toilet pun dan lift ada jarak bagi setiap pengunjung," ujarnya .

Mampu menampung hingga 7.000 pengunjung, Ira mengatakan pihak mall akan menerima pengunjung sesuai kapasitas yaitu 30% saja atau hanya 1700.

Namun hingga saat ini pengunjung hari ini yang datang pun tidak mencapai angka ribuan.

"Kami menyediakan keeper in and out sehingga kondisi mall tetap kondusif," ujarnya.

Ketika memasuki mall setiap 30 menit sekali akan ada pengingat melalui pesan suara mall untuk mengingatkan pengunjung untuk menjaga keamanan seperti menggunakan masker dan hand sanitizer.

Suasana mall saat ini memang masih terlihat sepi karena sebanyak 250 tenant yang ada di Trans Studio Mall belum 100% dibuka.

Selain itu untuk bagian restoran, pengunjung belum bisa menikmati makanan di lokasi.

"Untuk tenant makanan yang buka memang masih terbatas, cuma ada minuman yang bisa di take away saja," ujarnya.

Selain itu pameran pakaian dan event yang biasanya meramaikan mall hingga saat ini belum boleh diadakan, namun Ira mengatakan akan bertahap.

Penulis: Putri Puspita

Video Editor: Wahyudi Utomo