Turut Perangi Covid-19, JNE Berikan Donasi ke Pemprov Jabar

Penyerahan bantuan dari JNE untuk Penanganan Penyebaran Covid - 19 di Jawa Barat oleh Eri Palgunadi - VP of Marketing JNE

TRIBUNJABAR.ID – Langkah memerangi pandemi covid-19 terus dilakukan oleh JNE. Kali ini, donasi sebesar 500 Juta rupiah diberikan kepada Pemprov Jawa Barat untuk membantu program-program penanganan wabah virus corona yang berdampak ke seluruh warga khususnya di Jawa Barat. Pemberian donasi dilaksanakan pada Selasa, 9 Juni 2020 di Gedung Negara Pakuan Jl. Cicendo, Bandung, Jawa Barat.

(Kiri - Kanan) Doedi Hadji - Head of Marketing Communication Division JNE, Ridwan Kamil - Gubernur Jawa Barat, Eri Palgunadi - VP of Marketing JNE, Iyus Rustandi - Kepala Cabang JNE Bandung (istimewa)

(Kanan)Eri Palgunadi, VP of Marketing JNE memberikan plakat kepada Dani Ramdan Ketua Div. Kemitraan dan Penggalangan Dana Masyarakat Gugus Tugas percepatan penangan covid - 19 Jawa barat (istimewa)

VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi mewakili manajemen JNE hadir langsung untuk menyerahkan donasi tersebut. Donasi ini diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang didampingi oleh Ibu Atalia Praratya Ketua Umum Jabar Bergerak, dan Ketua Divisi Kemitraan dan Penggalangan Dana Masyarakat Gugus tugas percepatan penanganan covid 19 Dani Ramdan.

Ridwan kamil mewakili seluruh warga Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas kepedulian JNE dan mengapresiasi langkah-langkah nyata untuk memerangi covid-19. “Atas nama Gugus Tugas dan rakyat Jawa Barat saya ucapkan terima kasih kepada JNE. Dengan kolaborasi, saling membantu dan disiplin, kita pasti menang melawan covid – 19. Emil pun menyampaikan, bahwa reproduksi virus corona di Jawa Barat terus menurun, saat ini provinsi Jawa Barat merupakan peringkat ke empat terbawah di seluruh provinsi di Indonesia dari angka reproduksi covid, hal ini merupakan buah ikhtiar gugus tugas karena kami dibantu orang – orang baik ini”, tuturnya.

Kang Emil pun menyampaikan salam dan perasaan salut terhadap para ksatria dan srikandi JNE yang tetap menjalankan amanah pengiriman pelanggan dalam kondisi saat ini. Emil juga berpesan agar semua karyawan JNE yang masih harus bekerja untuk senantiasa menjaga stamina. “Patuhi aturan-aturan dan petunjuk pemerintah dalam berinteraksi dengan para pelanggan, seperti memakai sarung tangan, masker dan tetap menjaga jarak", tegasnya.

Di tempat lain M. Feriadi, Presiden Direktur JNE, menyampaikan rasa syukur bahwa jasa kurir termasuk bidang usaha yang didukung oleh pemerintah dan diperbolehkan untuk tetap aktif beroperasi selama masa PSBB dan akan terus mendukung keberlangsungan ekonomi para pelaku usaha khususnya di masa “New Normal”. Feriadi menuturkan,“Logistik berperan sangat penting sebagai salah satu penunjang perekonomian saat ini. Hal ini menjadi momentum bagi JNE untuk terus berkontribusi dalam memerangi pandemi covid-19 dan membantu sesama”, katanya.

Donasi dari JNE akan didistribusikan melalui program-program terkait penanganan dampak covid-19, terutama pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang hingga kini masih sangat dibutuhkan paramedis di berbagai rumah sakit, dan untuk memberi bantuan sosial kepada masyarakat dalam masa transisi “New Normal” saat ini. Seperti diketahui Jawa Barat telah memperbolehkan beberapa sektor usaha dan kegiatan di masyarakat dapat berjalan dengan normal namun tetap menjaga jarak dan menggunakan masker dalam kegiatan harian.

Hingga kini, lebih dari 1 juta paket dengan berat lebih dari 40 ton APD telah JNE kirimkan ke ratusan destinasi yaitu rumah sakit rujukan covid-19, puskesmas, klinik, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan lainnya hingga ke titik-titik terjauh di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut merupakan hasil pelaksanaan program bantuan yang bekerjasama dengan berbagai pihak, mau pun program diskon ongkir yang JNE jalankan untuk memudahkan masyarakat dalam mengirimkan APD sebagai kebutuhan yang penting sejak virus corona mewabah pada bulan Maret lalu. Berkat kolaborasi dengan berbagai pihak, JNE pun dianugerahi penghargaan sebagai Indonesia Top Corporate Social Responsibility of The Year 2020 oleh Tras N Co Indonesia dan Infobrand.id bulan ini.