Conor McGregor Tiba-tiba Nyatakan Pensiun Dini, Floyd Mayweather Heran

TRIBUNJABAR.ID - Keputusan pensiun dadakan yang dilakukan oleh Conor McGregor akhirnya mendapatkan tanggapan serius dari sosok Floyd Mayweather.

Sebelumnya, Conor McGregor secara mengejutkan tiba-tiba memutuskan pensiun dari dunia baku hantam, Minggu (7/6/2020).

Belum diketahui secara pasti makna di balik keputusan Conor McGregor yang memilih pensiun secara mendadak.

Terbaru, pensiunnya Conor McGregor sekarang mendapatkan sinyal perlawanan dari Floyd Mayweather.

Floyd Wayweather sendiri mengisyaratkan untuk menjadi lawan tanding ketika Conor McGregor barangkali ingin memutuskan kembali ke ring.

"Jika saya tidak salah, bukankah anda memberitahu Mike Tyson bahwa anda bisa mengalahkan saya jika kita bertarung untuk kedua kalinya," ujar Floyd Mayweather dilansir Bloodyelbow.

"Sekarang anda justru memutuskan berhenti," geramnya.

Keputusan pensiunnya Conor McGregor dipertanyakan oleh Floyd Mayweather.

Mantan petinju yang dijuluki 'The Best Ever' tersebut cukup heran dengan keputusan yang diambil oleh petarung UFC asal Irlandia tersebut.

"Saya berpikir anda ingin mengalahkan yang terbaik? Nah, jika anda memutuskan untuk kembali, saya akan menunggumu untuk mengalahkanmu lagi," jelas Floyd Mayweather.

Lebih lanjut, Floyd Mayweather menilai kehadiran sosok Conor McGregor cukup penting dalam arena Octagon.