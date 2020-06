SPP SMA/SMK Gratis di Jabar Mulai Bulan Juli 2020, Dananya Sudah Dianggarkan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Wahyu Mijaya, mengatakan mulai Juli 2020, kebijakan penggratisan iuran bulanan (SPP) peserta didik mulai diberlakukan.

Hal ini dilancarkan karena anggarannya memang sudah dialokasikan walaupun ada upaya penanggulangan Covid-19.

"Anggarannya kan sudah ada. Untuk swasta juga kami alokasikan, tapi nilainya memang tak besar," katanya melalui ponsel, Senin (8/6/2020).

Terkait nilai bantuan, menurut Wahyu, uang bantuan di sekolah negeri jumlahnya berbeda-beda tergantung jumlah rombongan belajar (rombel). Di SMA, nilainya Rp 145 ribu per orang per bulan hingga 165 ribu per orang perbulan. Sedangkan SMK, nilai 150 sampai 170 ribu per orang per bulan.

"Kalau Rombelnya besar, dapatnya kecil. Kalau Rombelnya kecil, dapatnya besar. Untuk swasta, BPMU (bantuan pendidikan menengah universal) per orang Rp 550 ribu per orang pertahun," katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar, sudah mengalokasikan anggaran Rp 1,4 triliun untuk membebaskan iuran bulanan peserta didik (IBPD) SPP gratis SMA sederajat tahun depan.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru kali ini, katanya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan kuota dua persen bangku di sekolah negeri untuk putra atau putri para tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika, istilah yang digunakan adalah gratis iruan bulanan untuk sekolah negeri SMA/SMK/MA/SLB mulai Juli 2020.

"Nah nilai anggarannya itu Rp 717 miliar untuk 6 bulan. Jadi kalau satu tahun kan dua kalinya atau sekitar Rp 1,4 triliun," ujar Dewi.