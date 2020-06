Game Jual Kolak ini Bisa Jadi Hiburan Saat di Rumah Saja, Bisa Diunduh Gratis

Laporan wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG - Kasus Covid-19 masih ditemukan di sejumlah daerah termasuk di Jawa Barat. Meski sudah ada kelonggaran aktivitas, pemerintah tetap mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan untuk tetap dirumah termasuk belum adanya aktivitas kegiatan belajar mengajar.

Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan saat di rumah adalah bermain game edukatif. Kali ini Telkomsel melalui Dunia Games merilis judul game terbaru bernama Kolak Express 3. Permainan simulasi kasual tersebut sudah tersedia di Google Play Store dan dapat diunduh secara gratis.

Kolak Express 3 menjadi game keempat yang diluncurkan oleh Dunia Games setelah sebelumnya sukses dengan rilisan games ShellFire (2018), Lord of Estera (2019), dan Rise of Nowlin (2020), yang sekaligus menegaskan keseriusan Telkomsel sebagai publisher aplikasi mobile gaming terdepan di Indonesia melalui platform Dunia Games.



Head of Digital Lifestyle Telkomsel, Crispin P Tristram mengatakan, kehadiran Kolak Express 3 menjadi wujud nyata terhadap upaya Telkomsel sebagai leading digital telco company untuk terus bergerak maju menghadirkan produk dan layanan yang relevan bagi pelanggan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan digital seperti game.

Tercatat sepanjang periode Idul Fitri 1441 H berlangsung, konsumsi data oleh pengguna terhadap aplikasi game naik sebesar 27%. "Memahami hal tersebut, Telkomsel menjadikan Kolak Express 3 sebagai wadah baru bagi pelanggan untuk menikmati game dengan cerita yang lekat dengan keseharian masyarakat Indonesia," katanya dalam siaran pers yang diterima Tribun, Senin (8/6/2020).

Selain itu, kata Crispin, kehadiran game baru tersebut juga menjadi bagian rangkaian aktivitas #DiRumahTerusTerhibur, sebagai bagian inisiatif #DiRumahTerusMaju yang dihadirkan sebagai langkah strategis memastikan pelanggan dapat terus terhibur dan menemukan keseruan untuk menemani berbagai aktivitasnya di rumah di tengah masa pandemi Covid-19.



Kolak Express 3 sendiri menantang pemain untuk menjadi penjual kolak dan melayani berbagai permintaan dari pelanggan. Terdapat lebih dari 100 level dengan tingkat kesulitannya yang terus meningkat. Kemudahan gameplay dan tampilan sederhana yang ditawarkan oleh Kolak Express 3 membuat game ini dapat dimainkan oleh berbagai kalangan dan seluruh kelompok usia.

"Walaupun kolak identik dengan Bulan Puasa, namun di dalam game ini terdapat berbagai menu camilan dan minuman lain yang bisa didapatkan setelah mencapai tingkatan tertentu. Sehingga bisa terus dimainkan kapan pun oleh pemain dengan mengunduhnya secara gratis di Google Play Store," katanya.

Ia mengatakan, dunia Games akan berkomitmen untuk terus menghadirkan aplikasi game dengan ragam genre baru untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pelanggan dalam menikmati hiburan digitalnya. Hal tersebut pun sejalan dengan bagaimana Telkomsel memaknai usia ke-25 tahun berkarya untuk mendedikasikan seluruh daya dan upaya perusahaan dalam memberikan manfaat bagi setiap lapisan masyarakat dan berbagai aspek dalam kehidupannya sehari-hari.

"Kami pun akan berkolaborasi dengan para pegiat industri mobile gaming guna memajukan ekosistem e-sport di Indonesia,” katanya.

Sampai saat ini, tiga jenis game yang telah dirilis oleh Dunia Games secara keseluruhan telah diunduh sebanyak lebih dari 6 juta kali. Selain konsisten sebagai publisher, Dunia Games juga telah menggelar lebih dari 1.000 event game (online dan offline) di seluruh Indonesia, menyediakan layanan payment gateway untuk berbagai game terkemuka, serta menghadirkan platform media seputar game dan industri e-sport melalui portal https://duniagames.co.id/ dan aplikasi Dunia Games yang dapat diunduh di Google Play Store dan App Store. (*)