Pelatih Persib Robert Alberts Pernah Jadi Lawan Sang Legenda Sepakbola Dunia Pele, Begini Katanya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, pernah bermain melawan salah satu pesepakbola terbaik di dunia, Pele, sang legenda sepakbola dunia.

Kejadian ini terjadi pada tahun 1974 ketika Robert membela Vancouver Whitecpas sementara Pele di New York Cosmos.

Keduanya merupakan anggota di Liga Amerika Utara atau North American Soccer League (NASL).

"1974

Vancouver Whitecaps vs New York Cosmos.

Playing against one of the greatest ever...respect!! @pele Bagusss," tulis Robert di Instagram pribadinya.

Robert sendiri merupakan mantan pemain Ajax Amsteerdam di awal karirnya sebagai pesepakbola.

Pelatih Persib Bandung Robert Alberts setelah memimpin latihan di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (28/2/2020). (Tribun Jabar/Ferdyan Adhy Nugraha)

Kurang mendapatkan kesempatan, Robert akhirnya memutuskan untuk berkelana ke beberapa klub di luar Belanda.

Tercatat, Robert pernah membela Clermont Foot di Liga Perancis lalu ke Kanada untuk bermain bersama Vancouver Whitecaps.

Di klub itu, ia mendapatkan kesempatan bertemu dengan legenda sepakbola dunia, Pele.

Asa besar Robert soal Liga 1 2020

Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, masih memiliki harapan besar Liga 1 2020 bisa dimulai kembali pada bulan Juli setelah mengalami penundaan karena pandemi corona