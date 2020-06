Ditangkap Atas Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Ini Postingan Terakhir Dwi Sasono Suami Widi Mulia

TRIBUNJABAR.ID - Kabar mengejutkan datang dari dunia perfilman Indonesia, aktor Dwi Sasono dikabarkan ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Vivick Tjangkung sudah membenarkan kabar tersebut.

"Iya benar ( Dwi Sasono ditangkap )," ujarnya, dikutip TribunJabar.id dari Kompas.com, Senin (1/6/2020).

Terlepas dari kabar terkait penyalahgunaan narkoba tersebut, di akun media sosial Instagram-nya, @dwisasono, suami dari Widi Mulia kerap membagikan foto momen dirinya.

Terakhir kali, Dwi Sasono membagikan foto saat dirinya berpose dengan seekor anjing.

Namun, kolom komentar di akun Instagram-nya itu kini sudah dimatikan.

Belum diketahui secara pasti apa alasan kolom komentar di akun Dwi Sasono dimatikan.

"Just another day with Soju," tulis @dwisasono.

Di momen lebaran kemarin, Dwi Sasono juga mengunggah foto-foto kebersamaan dengan keluarganya.

"Gimana pengalaman kalian #LebaranDiRumahAja? Mudah-mudahan tetap hangat dan merekat, ya. ⁣⁣⁣

⁣⁣Share dong di kolom komentar, cerita lebaran pertama kalian di tengah-tengah pandemi ini," tulis akun @dwisasono.