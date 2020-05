Ucapan Minal Aidzin Wal Faidzin dan Kata-kata Lucu Idul Fitri 2020 atau Lebaran, Update WA dan FB

TRIBUNJABAR.ID - Agar lebih menarik, Anda bisa mengunggah kata-kata lucu agar postingan lebaran terlihat lebih kreatif.

Anda bisa menyampaikan ucapan minal aidzin wal faidzin untuk lebaran atau Idul Fitri 2020 melalui media sosial, seperti WhatsApp dan Facebook.

Di hari kemenangan ini, tak ada salahnya kita menyampaikan permohonan maaf untuk teman-temang yang mengikuti kita di media sosial.

Diolah dari berbagai sumber, berikut ini ucapan minal idzin walfaidzin atau kata-kata ucapan Idul Fitri 2020 yang lucu dan cocok untuk update status Facebook dan WhatsApp.

1. Hidup ini tidak lama, hanya sebentar.

Sebentar marah, sebentar ketawa

Sebentar berduit, sebentar buntu

Sebentar senang, sebentar susah

Sebentar lagi Lebaran

Mohon maaf lahir dan batin

Selamat Hari Raya Idul Fitri

2. Bryan Adams said 'Please Forgive Me'

Rio Febrian said 'Ooo.. maaf, maafkan diriku'