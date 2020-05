Sarah Keihl Lelang Keperawanan, sang Mantan: Please Help Her

TRIBUNJABAR.ID - Mantan kekasih Sarah Keihl, Anton Tanjung, khawatiran soal unggahan Sarah Keihl tentang lelang keperawanan.

Anton Tanjung berpikir kalau mantannya itu sedang bingung dan stres.

Oleh karena itu, Anton Tanjung berharap siapa pun khusus temannya untuk membantu Sarah Keihl.

Nama selebgram Sarah Keihl menjadi viral di medis sosial setelah mengumumkan akan melelang keperawanannya.

Lelang keperawanan itu diumumkan Sarah Keihl atau Sarah Salsabila lewat akun Instagram yang sudah terverifikasi.

Lelang keperawanan Sarah Keihl dimulai dari Rp 2 miliar.

Lelang keperawanan dimulai pada pukul 21.00 WIB, Rabu (20/5/2020).

Terkait hal itu, sang mantan, Anton Tanjung menulis sesuatu di Instagram Story.

"Please help her. I think she is confused and stressed or something bad happened to her,

She needs friends to talk with. If you are her friend please help her,