Jadwal Acara Televisi 16 Mei 2020, Preman Pensiun 4 di RCTI dan Pesbukers di ANTV
Simak jadwal acara televisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2020 di Trans TV SCTV RCTI Trans 7 GTV NET TV MNCTV dan ANTV.
Instagram Angelica Simperler
Angelica Simperler sebagai Silvia dan Epy Kusnandar di Preman Pensiun 4
TRIBUNJABAR.ID - Akhir pekan sudah tiba, saatnya bersantai bersama keluarga sambil menonton televisi. Sejumlah acara menarik telah menanti.
Simak jadwal acara televisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2020 di Trans TV SCTV RCTI Trans 7 GTV NET TV MNCTV dan ANTV.
Dari jadwal acara tv hari ini ada banyak pilihan film menarik, seperti Heart Series, film India Ra One dan Rise of the Planet of the Apes.
Selengkapnya, langsung saja intip rangkuman lengkap jadwal film dan acara tv hari ini dalam uraian berikut ini.
Jadwal acara Trans 7 Sabtu 16 Mei 2020
01:00 Konco Ngakak
01:30 Bocah Ngapak Ya
02:00 Sahur Segerr
04:30 Islampedia
05:00 Kisah Para Nabi
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Editor: Fidya Alifa Puspafirdausi
Sumber: Tribun Jabar