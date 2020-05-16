Jadwal Acara Televisi 16 Mei 2020, Preman Pensiun 4 di RCTI dan Pesbukers di ANTV

Simak jadwal acara televisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2020 di Trans TV SCTV RCTI Trans 7 GTV NET TV MNCTV dan ANTV.

zoom-inlihat foto Jadwal Acara Televisi 16 Mei 2020, Preman Pensiun 4 di RCTI dan Pesbukers di ANTV
Instagram Angelica Simperler
Angelica Simperler sebagai Silvia dan Epy Kusnandar di Preman Pensiun 4 

TRIBUNJABAR.ID - Akhir pekan sudah tiba, saatnya bersantai bersama keluarga sambil menonton televisi. Sejumlah acara menarik telah menanti.

Simak jadwal acara televisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2020 di Trans TV SCTV RCTI Trans 7 GTV NET TV MNCTV dan ANTV. 

Dari jadwal acara tv hari ini ada banyak pilihan film menarik, seperti Heart Series, film India Ra One dan Rise of the Planet of the Apes.

Selengkapnya, langsung saja intip rangkuman lengkap jadwal film dan acara tv hari ini dalam uraian berikut ini. 

Jadwal acara Trans  7 Sabtu 16 Mei 2020 

01:00 Konco Ngakak 

01:30 Bocah Ngapak Ya 

02:00 Sahur Segerr 

04:30 Islampedia 

05:00 Kisah Para Nabi 

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
jadwal
acara televisi
16 Mei 2020
Trans TV
RCTI
Berita Populer
Editor: Fidya Alifa Puspafirdausi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
Video Pilihan
Alasan NF Remaja yang Bunuh Balita Tutupi 16 Kali Pencabulan yang Dilakukan 3 Orang Dekatnya
Alasan NF Remaja yang Bunuh Balita Tutupi 16 Kali Pencabulan yang Dilakukan 3 Orang Dekatnya
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan