9 Mei 2009, Duet 2 Pemain Ini Membawa Persib Menang di Kandang Arema, Baru Terulang Lagi Maret Lalu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tanggal 9 Mei 2009.

Persib Bandung mengakhiri catatan minornya saat melawan Arema FC bermain di Kota Malang pada musim 2009 dengan skor 0-2.

Pada lanjutan Indonesia Super League (ISL) musim 2009 itu, dua gol kemenangan Persib Bandung atas tim tuan rumah Arema FC dicetak oleh Hilton Moreira dan Cristian Gonzales.

Data yang dihimpun Tribun Jabar, gol Hilton Moreira tersebut dicetak dimenit ke 11 dan gol El Loco Gonzales di menit ke 63.

Pemain sepak bola, Cristian Gonzales hadir saat tim PSS Sleman launching di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (14/4). PSS Sleman melaunching seragam serta tim untuk kompetisi Liga 2 2018. (TRIBUNJOGJA.COM / Bramasto Adhy)

Pada laga itu Persib berhasil menang di kandang Arema FC.

Maung Bandung kala itu dilatih oleh Jaya Hartono.

Tren positif Persib berhasil mengalah Arema FC di Kota Malang terjadi lagi di era kepelatihan Robert Alberts dalam lanjutan Liga 1 musim 2020.

Pada pekan kedua liga 1 2020, Persib Bandung berhasil mempermalukan Arema FC di kandangnya dengan skor 1-2.

Laga yang digelar pada tanggal 8 Maret 2020 mencatatkan rekor bagi Persib di kandang Arema FC.

Wander Luiz melakukan salto seusai Persib mencetak gol pertama ke gawang Arema FC. (Tribun Jabar/Ferdyan Adhy Nugraha)

Dua gol Persib tersebut dicetak melalui gol bunuh diri Syaiful Indra Cahya dan penalti dari stiker Maung Bandung Wander Luiz.

Dikutip dari laman resmi klub, berikut adalah catatan pertemuan antara Arema FC dan Persib di Malang :

8/3/2020 Arema FC 1-2 Persib (liga 1)

30/7/2019 Arema FC 5-1 Persib (Liga 1)

22/02/2019 Arema FC vs Persib 2-2 (PI)

15/04/2018 Arema FC vs Persib 2-2 (Liga1)

12/08/2017 Arema FC vs Persib FC 0-0 (Liga1)

18/12/2016 Arema FC vs Persib 0-0 (TSC)

11/08/2015 Arema FC vs Persib 1-0 (Uji coba)

25/05/2014 Arema FC vs Persib 2-2 (ISL)

31/05/2013 Arema FC vs Persib 1-0 (ISL)

25/04/2012 Arema FC vs Persib 2-1 (ISL)

01/04/2011 Arema FC vs Persib 2-0 (ISL)

18/07/2010 Arema FC vs Persib 3-0 (PI)

19/12/2009 Arema FC vs Persib 0-0 (ISL)

09/05/2009 Arema FC vs Persib 0-2 (ISL)

29/05/2006 Arema FC vs Persib 3-1 (DU)

01/09/2005 Arema FC vs Persib 1-0 (DU)

05/03/2003 Arema FC vs Persib 1-0 (DU)

18/04/2002 Arema FC vs Persib 1-0 (DU)

