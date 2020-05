Ucapkan Selamat Hari Waisak 2020 Pakai Bahasa Inggris, Buat Orang Terdekat dan Update Media Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Anda bisa mengirimkan ucapan selamat Hari Waisak 2020 menggunakan bahasa Inggris.

Nah, ucapan Waisak 2020 tersebut bisa Ansa gunakan untuk update status di media sosial.

Mulai dari Facebook hingga Instagram dan Twitter.

Anda juga bisa mengggunakan ucapan selamat Hari Waisak ini untuk story WhatsApp.

Diolah Tribunjabar.id dari situs Tribunnews dan Spesialdays, berkut ini kumpulan ucapan Waisak 2020 dalam bahasa Inggris.

1. May your life be full of blessings on this day of enlightenment wish you and Your family a happy vesak.

2. Wishing You Peace And Happiness On Vesak Day And Always.

3. Wishing You A Joyous Vesak Buddha Day.

4. Wishing that the teachings of the buddha guide you and blesses you with peace - Happy Vesak Day.

5. Happy Vesak day. You can throughout the entire universe for someone who is more deserving of your love and affection than you are yourself. And that person is not to be found anywhere. You. Yourself. As much as anybody in the entire universe. Deserve your love and affection. LORD BUDDHA.