Tidur di Karpet Pakai Sarung, Zaskia Gotik Bikin Baper, Tetap Romantis Meski Terlelap

TRIBUNJABAR.ID - Pada postingan terbaru suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, ada foto yang mencuri perhatian.

Pada foto itu, pasangan suami istri itu tengah tidur di atas karpet berbulu.

Bukan di dalam kamar, keduanya tampak tertidur di ruang tengah rumah.

Postingan foto tersebut pun menjadi sorotan warganet. Hal yang mencuri perhatian adalah keduanya kompak memakai sarung.

Sirajuddin dan Zaskia Gotik tidur dalam keadaan berjarak. Namun, mereka tetap terlihat romantis.

Pasangan yang satu ini tetap bergandengan tangan. Foto tersebut pun bikin netter baper.

Tak sedikit netter yang menuliskan komentar soal pasangan suami istri itu.

Berikut ini komentar mereka.

ms.mhinie: pemandangan yang indah

yustinianas: sarung is the moat comfortable suit for a couple.