Rumah Amal Salman ITB Jadi Lumbung Pangan, Ribuan Paket Dibagi ke Warga Bandung dan Marbot Masjid

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rumah Amal Salman ITB menyulap kantin masjid menjadi lumbung pangan perkotaan atau tempat penyimpanan ribuan sembako untuk keluarga rentan ekonomi, akibat wabah virus corona.

Alih fungsi ruangan tersebut sudah dilakukan sejak Selasa 14 April 2020. Saat ini, Rumah Amal Salman ITB pun sedang melakukan pengepakan sembako untuk dibagikan kepada warga tedampak.

Adapun isi sembako tersebut terdiri dari satu karung beras per 20 kg, tiga liter minyak goreng, satu dus mie instan, dua kaleng sarden per 155 ml, satu kaleng sarden 425 ml, dan satu bungkus abon ayam per 150 gram.

Direktur Rumah Amal Salman, M. Kamal Muzakki mengatakan, rencana penyaluran tahap awal sebanyak 1.100 paket akan disalurkan untuk masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya, sebagian juga akan disalurkan untuk marbot masjid dan asatid.

Dalam beberapa bulan ke depan, rumah amal salman menargetkan sebanyak 3.325 paket sembako dapat tersalurkan kepada masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya yang terkena dampak dari wabah Corona.

"Dengan adanya lumbung pangan perkotaan ini, semoga mereka yang mampu dapat membantu saudara-saudara lain yang kurang mampu, karena yang harus dan bisa melewati masa kritis pandemi ini tidak hanya bagi mereka yang berpunya, tapi kita semua tanpa terkecuali," ujar Kamal, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020).

Menurutnya, selama belum dinyatakan aman dari ancaman virus corona, semua lapisan masyarakat harus ikut andil dalam menghadapi virus ini.

Dari pada berfokus pada angka penyebaran, kata dia, lebih baik mengimbanginya dengan melakukan aksi dan gerakan bersama.

"Peristiwa ini juga menjadi pelajaran besar bagi kita semua untuk saling menguatkan diri dan lingkungan sekitar, saling berbagi dan bahu-membahu. Semoga lumbung pangan perkotaan ini juga dapat membantu fungsi pemerintah dalam ketahanan pangan dan jaring pengaman sosial," katanya.