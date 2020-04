Deretan Ucapan Selamat Paskah 2020 yang Bijak dan Menyentuh, Kirim via WhatsApp atau Instagram

TRIBUNJABAR.ID - Kirimlah ucapan selamat Paskah 2020 kepada keluarga dan sahabat, serta teman-teman.

Anda bisa mengirimkan ucapan berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Kirimkan ucapan tersebut melalui SMS atau chat WhatsApp.

Anda juga bisa mengirimkannya melalui DM Instagram atau untuk pasang status di media sosial.

Di sini Anda bisa mengirimkan ucapan berupa kata-kata yang penuh makna.

Dilansir Tribunjabar.id dari berbagai sumber, inilah kumpulan ucapan Paskah 2020 dalam bahasa Inggris.

1. “The save life is so blessing with us. Happy easter day"

2. “Water is so precious for people who live in desert. Time is so precious for Japanese. You are so precious because you can’t bought by anything. Happy easter day."

3. “Easter day tell us that life is not to be interpreted simply but ideally interpreted. Happy easter day!”

4. . “Happy easter day and happy Sunday."