Bernasib Sama dengan Mutia Ayu, BCL Ungkap Duka Mendalam Meninggalnya Glenn Fredly: 2020 Memang Beda

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL) mengalami nasib pilu yang juga dirasakan oleh Mutia Ayu.

Keduanya kehilangan suami tercinta untuk selama-lamanya.

Suami keduanya menghembuskan napas terakhir di awal tahun 2020.

Suami BCL, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020.

Sedangkankan Glen Fredly, suami Mutia Ayu meninggal pada Rabu (8/4/2020) karena meningitis.

Sebagai rekan di dunia hiburan, BCL mengungkapkan duka mendalam atas kepergian pelantuan 'Terserah' itu.

Ia mengunggah foto berlatar hitam dengan keterangan tulisan sebagai ungkapan kesedihannya.

"So many losses.. 2020 memang berbeda.. Lets take care of each other.. Lets love each other.. Nikmati moment yang dipunya..

Mencintai.. Memberikan kasih dengan orang yg dicinta.. Karena kita tahu, waktu sangatlah berharga.. Love, BCL," tulisnya.

Di Instagram Story, BCL pun mengucapkan kata-kata perpisahan untuk Glen Fredly.

Tulisan itu dilengkapi foto ketika mereka berduet di atas panggung.