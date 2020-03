Dapat Dukungan Luar Biasa dari Ganindra Bimo, Balasan Andrea Dian Bikin Terenyuh, 'Aku Pasti Pulang'

TRIBUNJABAR.ID - Sebagai seorang suami, Ganindra Bimo tentu saja terus memberikan dukungan untuk istrinya, Andrea Dian yang positif terinfeksi virus corona.

Dukungan Ganindra Bimo, satu di antaranya terlihat dalam komentar di akun Instagram istrinya @andreadianbimo.

Dalam komentarnya tersebut, @ganindrabimo mendoakan agar istrinya sembuh.

Ia juga menyematkan emoji bergambar hati sebagai tanda cinta.

"SEMBUH!!! IN THE NAME OF JESUS!" tulis Ganindra Bimo, dikutip TribunJabar.id, Senin (23/3/2020).

Komentar Bimo langsung mendapatkan banyak reaksi dari warganet.

Hingga tulisan ini dibuat, komentar tersebut sudah disukai oleh 3 ribu warganet.

Andrea Dian tentu saja membalas komentar yang dibuat oleh suaminya itu.

Dia menulis, dirinya pasti akan segera sembuh.

• Andrea Dian Beberkan Kondisi RS Tempat Dirawat Akibat Covid-19,Pasien-Tenaga Medis Butuh Pertolongan

"Aminn, aku pasti sembuh kok," tulisnya.