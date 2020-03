Wali Kota Bima Arya Tak Takut Umumkan Positif Kena Corona, Banjir Pujian dan Doa Netizen

TRIBUNJABAR.ID - Wali Kota Bogor Bima Arya mengumukan kepada masyarakat, dirinya positif terkena virus corona, Jumat (20/3/2020).

Bima Arya tak menutup-nutupi fakta virus corona yang menimpa dirinya, mulai dari pemeriksaan hingga hasil tes dan proses karantina.

Kepada warga Kota Bogor, Bima Arya meminta doa agar diberikan kesehatan.

"Warga Bogor yang sangat saya cintai.

Hasil test menunjukan saya positif Covid19. Mohon doanya dan doa saya untuk semua, agar diberi kesehatan selalu. Insya Allah kita berjuang bersama hadapi Corona ini.

Ikuti himbauan pemerintah. Jaga diri dan jaga jarak.

Lets fight and hope for the best!

Tetap optimis!," tulis Bima Arya dalam akun Instagram-nya.

Keterangan itu juga disertai video Bima Arya mengumukan kondisi kesehatannya.

Video tersebut sudah ditonton 340 ribu lebih dan dikomen 9000 lebih followernya.

Hampir semua komentar netizen berisi dukungan dan doa agar Wali Kota Bogor Bima Arya segera terbebas dari virus corona.

Sebagian lainnya memberikan pujian karena Bima Arya tak takut mengumukan dirinya terjangkit virus corona.

Sebab, informasi tersebut sangat penting bagi warganya.