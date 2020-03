Striker Fiorentina Dusan Vlahovic Dinyatakan Positif Terkena Virus Corona

TRIBUNJABAR.ID - Striker milik Fiorentina, yakni Dusan Vlahovic dinyatakan positif terkena virus corona.

Vlahovic merupakan pemain ketujuh di Liga Italia Serie A yang positif terkena virus corona.

Enam pemain lainnya ialah bek Juventus Daniele Rugani; pemain Sampdoria Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, dan Morten Thorsby.

Kabar positifnya striker La Viola terkena virus yang bersumber dari Wuhan, China tersebut dikabarkan melalui sebuah pernyataan resmi Fiorentina.

"ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for Covid-19. (ACF Fiorentina dapat mengkonfirmasi bahwa Dusan Vlahovic telah dinyatakan positif menggunakan Covid-19.)" tulis dalam pernyataan resmi Fiorentina.

"Klub sedang dalam proses melakukan semua prosedur isolasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan, dimulai dengan mengidentifikasi semua orang yang telah melakukan kontak dengan pemain," lanjut pernyataan tersebut.

Apa yang dilakukan Firoentina pun dilakukan oleh Hellas Verona.

Penanganan dan masa karantina untuk menghindari banyak korban dilakukan sejumlah klub begitu terdapat satu diantara pemainnya terkena virus corona

Hellas Verona merupakan klub yang secara tidak langsung terkena dampak akibat Manolo Gabbiadini yang dinyatakan positif virus corona.

Manolo Gabbiadini yang merupakan pemain dari Sampdoria, dinyatakan positif terkena virus corona.