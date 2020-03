Yuk Ikut Lomba Aplikasi Kecerdasan Buatan! Pendaftaran Kompetisi Hackathon Sebentar Lagi Ditutup Lho

Bank Bukopin, Tbk bekerjasama dengan Binar Academy menggelar lomba membuat aplikasi kecerdasan buatan yang diberi nama Kompetisi Hackathon. Lomba ini merupakan gelaran yang perdana berskala nasional dengan mengusung tema “Hack of Thrones: Beyond Artificial Intelliigence In Collaboration with Bank Bukopin".

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kamu suka membuat aplikasi ? Jangan lewatkan untuk ikutan lomba membuat apliaksi kecerdasan buatan yang digelar Bank Bukopin, Tbk bekerja sama dengan Binar Academy.

Lomba aplikasi kecerdasan buatan yang diberi nama Kompetisi Hackathon ini merupakan gelaran yang perdana berskala nasional dengan mengusung tema “Hack of Thrones: Beyond Artificial Intelliigence In Collaboration with Bank Bukopin".

Registrasi Online kompetisi ini dimulai sejak 3 Februari 2020 hingga 17 Maret 2020.

Peserta yang telah melakukan registrasi selanjutnya akan diseleksi dan 20 tim terpilih dalam Final Hackathon akan diumumkan pada 20 Maret 2020.

Direktur Operasi dan Teknologi Informasi Bank Bukopin Adhi Brahmantya mengatakan, pengembangan Teknologi Informasi Perbankan saat ini sudah banyak menggunakan kapabilitas teknologi digital seperti Artificial Intelligence (AI), Mobility, Scrum, UI/UX, API, dan Big Data.

Ajang ini merupakan rangkaian kegiatan Hackathon yang dilakukan Bank Bukopin dengan tujuan mengumpulkan anak-anak bangsa yang memiliki bakat dan kehandalan dalam bidang teknologi untuk memecahkan masalah perbankan saat ini dengan pemanfaatan teknologi AI, seperti PFM, Customer Service, Call Center, Lending Advisory, Credit Scoring, Stock Market Prediction, Loan Underwriting, dan Point of Sales.

“Kami ingin menantang para pengembang aplikasi untuk dapar melahirkan produk dan layanan baru bagi masyarakat menggunakan API yang dapat dikerjasamakan dengan Startup dan Fintech,” kata Adhi di Bandung, belum lama ini.

Ia mengatakan dalam rangkaian kegiatan tersebut Bank Bukopin menggelar Road to Hack of Thrones Bank Bukopin – Binar Connect di 4 kota yaitu Jogjakarta, Surabaya, Bandung dan Jakarta yang bertujuan untuk berbagi ilmu sekaligus menyatukan semua kalangan di ekosistem teknologi digital.

Hackathon atau Hacking plus Marathon merupakan momentum berkumpulnya para programmer, project manager, ICT researcher/enthusiast untuk membangun aplikasi (Hacking) yang akan dilakukan dengan sangat singkat (1-3 hari) alias Marathon.

Terdapat 400 programmer dan developer yang mendaftar yang tergabung dalam 120 tim.

Setelah diseleksi terpilih 20 tim dan setelah itu diseleksi kembali hingga menjadi 5 tim finalis dan dipilih 3 (tiga) tim terbaik sebagai pemenang.

”Selama kegiatan hackathon berlangsung, peserta akan mendapatkan pengajaran, bimbingan, dan konsultasi dengan beberapa mentor ahli di industri kreatif digital, seperti President Director of Binar Academy Alamanda Shantika, CEO of Databot Imron Zuhri, dan CEO of Asetku Andriansyah Tauladan,” katanya.

Penentuan pemenang akan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria penilaian, mulai dari inovasi ide dan konsep, kreativitas dan desain aplikasi, nilai tambah atau manfaat bagi pengguna, penggunaan teknologi, hingga potensi implementasi langsung di Bank Bukopin baik secara langsung maupun dengan cara kolaborasi bersama Startup dan Fintech.

Satu kelompok dengan produk digital terbaik berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp 100.000.000 untuk Juara 1 (pertama), Rp 50.000.000 untuk Juara 2 (kedua) dan Rp 30.000.000 untuk Juara 3 (ketiga). Dan Hackathon Day akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 5 April 2020 di Kantor Pusat Bank Bukopin Jakarta. (siti fatimah)