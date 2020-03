Jadwal All England 2020 Hari Ini, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Main Sore

TRIBUNJABAR.ID, BIRMINGHAM - Turnamen All England Open 2020 telah memasuki babak perempat final yang akan digelar hari ini, Jumat (13/3/2020).

Tersisa 4 wakil Indonesia yang akan berjuang hingga partai puncak diantaranya dua ganda putra Marcus Gideon/Kevin Sanjaya serta Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Wakil selanjutnya yakni di nomor ganda campuran menyisakan Hafiz Faizal/Gloria Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Oktavianti.

Jadwal wakil Indonesia di All England, Jumat (13/3/2020)

Court 1 :

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya [1/Indonesia] vs Aaron Chia/Soh Woi Yik [8/Malaysia], pukul 17.00 WIB

Court 2 :

Praveen Jordan/Melati Oktavianti vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping [2/Tiongkok], pukul 17.00 WIB

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai [Thailand] vs Hafiz Faizal/Gloria Widjaja [8/Indonesia], followed by

Hiroyuki Endo/YutaWatanabe [6/Jepang] vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan [2/Indonesia], followed by