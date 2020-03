Java Jive Siap Tampil Total

BANDUNG, TRIBUN - Dalam rangka menuju reuni akbar dan Pemilu Raya IKA Unpad, promotor Bakau mempersembahkan Jomblo Concert, The Most Jleb! Concert. Konser yang akan digelar di Harris Hotel and Conventions, pada 28 Maret 2020 ini, akan menampilkan bintang tamu utama Java Jive.

Sebagai media partner, Tribun Jabar dan tribunjabar.id, mendapat kehormatan dikunjungi oleh dua personel Java Jive yakni vokalis Fatur dan drummer Edwin. Mereka sangat antusias menjadi bagian dari konser yang digagas oleh para alumnus Unpad ini.

Fatur mengatakan di konser nanti, mereka akan membawakan sebanyak 9–10 lagu hits Java Jive di era 90-an. “Kami juga akan tampil full team seperti 27 tahun yang lalu saat kami memulai karier di industri musik,” ujar Fatur saat berkunjung ke kantor Tribun Jabar, Kamis (12/3).

Meski jarang berlatih chemistry bermusik antarpersonel sudah terbangun. “Tapi masa sih selama 27 tahun bersama, tidak kompak-kompak. Kami cukup berlatih sehari sebelum konser untuk pelemasan saja. Meski begitu, pokoknya kami siap tampil total mengajak semua penonton sing a long dan berjoget bersama,” timpal Edwin.

Menurut Fathur, meski konser ini bertajuk Jomblo Concert, namun bukan berarti konser tersebut khusus untuk para jomblo. “Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari konser ini adalah bagaimana sih exciting-nya (antusias) kita menonton konser seperti saat jomblo dulu. Tak ada jaim ke pasangan. Mau teriak sekeras-kerasnya pun engga peduli. Kita bebas mengekspresikan diri kita dalam menonton konser. Tak terbatas usia kita. We are still young,” kata Fathur.

Edwin menambahkan, kepada semua pencinta musik, khususnya yang senang dengan lagu-lagu nineties (90-an), untuk menonton konser ini. “Ajak istri, suami, dan anak-anak untuk nonton acara ini. Jangan sampai ketinggalan. Kita nyanyi bareng bersama Java Jive,” kata dia.

Ketua pelaksana konser, Mery Indria Sari, menyebut jika konser ini berbeda dari konser yang pernah ada. Konser akan digelar di lantai paling atas Harris Hotel dan open gate akan dibuka tepat pukul 16.00. “Di konser ini porsinya 60 persen konser musik dan 40 persen gimmick. Akan ada empat zona permainan yang bisa dikunjungi penonton,” kata dia.

Zona-zona tersebut antara lain zona pelampiasan, zona patah hati, dan dua zona lainnya adalah zona kejutan. “Akan ada talent-talent di keempat zona tersebut dan juga ada berbagai merchandise. Setelah register penonton bisa mencoba zona-zona tersebut. Bisa semua zona dicoba,” kata dia yang hadir di kantor Tribun bersama panitia lainnya yakni Ira Ratna Mutia, Erik, dan Rudi.

Selain Java Jive, turut tampil dalam konser nanti adalah Juicy Luicy, The Panturas, Dian Sorowea, Mixline Band, dan Ray Viera. “Penampil pada konser nanti mewakili semua segmen usia, mulai dari usia 15 tahun sampai 45 tahun. Konser ini terbuka untuk umum. Kami juga siapkan big screen sehingga penonton yang ada di paling belakang masih bisa nyaman menonton konser,” kata dia.

Untuk tiket sudah bisa dipesan dari sekarang secara online di motikdong.com dan loket.com. Sedangkan untuk tiket secara offline bisa dibeli di Sekretariat IKA Unpad di Jalan Singaperbangsa 1 Bandung. Informasi lebih jelas mengenai tiket bisa menghubungi 087728799996.

Untuk harga tiket terdiri dari dua kategori yakni Festival A seharga Rp 250 ribu dan Festival B seharga Rp 250 ribu. “Kami menargetkan sebanyak 2.500–3.000 penonton. Kami optimistis bisa mencapai target tersebut karena animo dari masyarakat begitu luar biasa,” kata dia sembari menyebut panitia menyediakan berbagai booth makanan dan minuman di area konser.(oktora veriawan)